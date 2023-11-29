Rusya, Tarihindeki En Büyük İkinci Tahıl Hasadını Gerçekleştirecek

Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, bu yılın sonunda 151 milyon tondan fazla mahsul hasadı beklediklerini ve buğdayın da dahil olduğu yaklaşık 99 milyon ton tahıl elde edeceklerini açıkladı. Ayrıca, hasadın yurtiçi ihtiyacı karşılamasının yanı sıra yabancı ortaklara da rekor miktarda tahıl gönderme imkanı sağlayacağını belirtti.

VLADİVOSTOK, 29 Kasım (Xinhua) -- Rusya bu yılın sonu itibarıyla yaklaşık 99 milyon tonu buğday olmak üzere 151 milyon tondan fazla mahsulle tarihindeki en büyük ikinci tahıl hasadını gerçekleştirmeyi bekliyor.

Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev Salı günü yaptığı açıklamada, "Tahıl ve baklagil ekili alanların yaklaşık yüzde 98'indeki mahsul toplandı" dedi.

Bakan, "2023 yılında Rusya tarihindeki en büyük ikinci hasadı gerçekleştirmeyi öngörüyoruz" diye ekledi.

Patruşev, hasadın sadece yurtiçindeki ihtiyacı tam olarak karşılamakla kalmayıp aynı zamanda yabancı ortaklara rekor miktarda tahıl gönderme imkanı da sunacağını söyledi.

Patruşev, "Planlara göre söz konusu miktar bu sezon için 65 milyon tondan fazla" dedi.

Patruşev, pirinç ve karabuğday gibi toplumsal anlamda önemli ürünlerin üretiminde kayda değer bir artış olduğunu vurguladı. Brüt pirinç hasadı ise geçen yıla göre yüzde 24 artarak 1,1 milyon tonu aştı.