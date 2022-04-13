Rusya Sayıştay Başkanı Kudrin: 'Ruble, serbestçe dönüştürülebilir para birimi özelliğini kaybetti'

Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, Rusya'da yıl sonu enflasyon oranının yüzde 20'ye çıkabileceğini belirterek, "Ruble üzerinden anlaşmalar sadece ilgi duyan ülkelerle yapılabilir. Çünkü ruble, serbestçe dönüştürülebilir para birimi özelliğini kaybetti." dedi.

Rusya'da bir dönem maliye bakanlığı da yapan Kudrin, Rusya Federasyon Konseyi'nde yaptığı konuşmada, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede yaptırımlar nedeniyle enflasyonun bu yıl yüksek seviyelerde olacağına işaret eden Kudrin, "Tahminlerimizde değişikliğe gittik. Enflasyon bu yıl muhtemelen yüzde 20'ye kadar çıkacak, yüzde 17 ila 20 seviyesinde gerçekleşebilir." diye konuştu.

Batılı ülkelerin kapsamlı yaptırımları ışığında Rus rublesinin geleceğiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kudrin, ulusal para birimleriyle ticaretin, ortak ilgi duyulan malların olduğu ülkeler arasında yapıldığını bildirdi.

Dış ticarette ruble kullanımı

Aleksey Kudrin, Rus rublesinin 2006'dan bu yana serbestçe dönüştürülebilir bir para birimi olduğunu belirterek, "Ruble üzerinden anlaşmalar sadece ilgi duyan ülkelerle yapılabilir. Çünkü ruble serbestçe dönüştürülebilir para birimi özelliğini kaybetti." dedi.

Yuanın da serbest dönüştürülebilir bir para birimi olmadığını kaydeden Kudrin, "Ancak biz bu özelliği (Ukrayna'daki savaş) özel operasyonun başlaması, yaptırımların uygulanması ve ardından Rusya Merkez Bankası'nın para birimleri üzerine uygulamaya başladığı kısıtlamaların ardından kaybettik." diye konuştu.

Kudrin, dış ticaretin tümüyle rubleyle ödeme sistemine geçirilemeyeceğine işaret ederek, "Çoğu ülke hala daha istikrarlı ve müşterek para birimlerinde ödemeleri sürdürmeyi istiyor. ABD ile hiçbir ilgisi olmayan ülkelerde bile uluslararası ödemeler için dolar kullanılıyor. Rublenin ticarette rolü artacak ancak yavaşça, adım adım artacak." ifadelerini kullandı.