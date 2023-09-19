Rusya Savunma Sanayi Şirketleri Üretim Kapasitelerini Artırıyor

Rusya'nın en büyük savunma sanayi şirketi Rostec'in Silah, Mühimmat ve Özel Kimyasallar Sanayi Direktörü Bekhan Ozdoyev, ülkedeki savunma sanayi şirketlerinin gece-gündüz çalıştığını belirterek, çeşitli silah türlerinin üretim hacimlerinin arttığını söyledi.

Rusya'nın en büyük savunma sanayi şirketi Rostec'in Silah, Mühimmat ve Özel Kimyasallar Sanayi Direktörü Bekhan Ozdoyev, ülkedeki savunma sanayi şirketlerinin gece-gündüz çalıştığını belirterek, "Çeşitli silah türlerinin üretim hacimleri 2 ila 10 kata çıkarken, bazı silah türlerinde ise düzinelerce kat arttı." dedi.

Ozdoyev, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna savaşı ile Rusya'da hızla artan savunma sanayi üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus savunma sanayisinin oldukça iyi durumda olduğuna işaret eden Ozdoyev, "Büyük bir hızla ilerliyoruz, tüm bacalar tütüyor. Birliklere teslimatları sürekli, ritmik ve Rusya Savunma Bakanlığı ile mutabakata varılan takvimlere uygun bir şekilde gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Silah üretiminin bazı ürünlerde önemli oranda arttığını kaydeden Ozdoyev, "Devlet savunma siparişlerini yerine getiren şirketler gece-gündüz çalışıyor. Çeşitli silah türlerinin üretim hacimleri 2 ila 10 kata çıkarken, bazı silah türlerinde ise düzinelerce kat arttı." dedi.

Üretimdeki artışın bariz şekilde tank, hafif zırhlı araç, çoklu roketatar sistemleri ve optik ekipmanlarda gerçekleştiğini anlatan Ozdoyev, "Özellikle Kinjal, İskender ve Pantsir sistemlerine yönelik füzeler, bombalar, top ve tank mermileri gibi ürünlerin üretimi artıyor." ifadesini kullandı.