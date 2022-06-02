Rusya Savunma Bakanlığı ve BM yetkilileri gıda krizini görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı ve BM yetkilileri gıda krizini görüştü

AA - Emre Gürkan Abay - Ekonomi
 - Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı ve BM yetkilileri gıda krizini görüştü

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ile Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatını görüştü.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ile Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatını görüştü.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fomin ile Griffiths'in bugün Moskova'da bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede Ukrayna'dan tahıl ihracatındaki sorunların ele alındığı bildirilen açıklamada, "Fomin, Rusya'nın, Ukrayna'nın Karadeniz'deki limanlarını engellemediğini vurguladı. Gemilerin, Ukrayna limanlarından ayrılabileceği insani koridor Mart 2022'den bu yana açıktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Griffiths'e, Karadeniz'deki limanları mayından temizleme sorumluluğunun Ukrayna'ya ait olduğunun aktarıldığı da kaydedildi.

Gıda alanındaki krizin, ABD ve Batılı ülkelerin sevkiyat zincirlerine yönelik yaptırımlar nedeniyle yaşandığı ifade edilen açıklamada, Rusya'nın ana ihracatçılarından olduğu tahıla yönelik de bazı kısıtlamaların uygulandığına işaret edildi.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

Birleşmiş Milletler Aleksandr Fomin Ukrayna Rusya Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title