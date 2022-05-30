Rusya ruble ile ödeme yapmayı reddeden Hollanda'ya gaz akışını yarın kesecek - Haberler

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Rusya ruble ile ödeme yapmayı reddeden Hollanda'ya gaz akışını yarın kesecek

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
Rusya ruble ile ödeme yapmayı reddeden Hollanda'ya gaz akışını yarın kesecek

Rusya, ruble ile ödeme yapmayı reddeden Hollanda'ya yarından itibaren gaz akışını keseceğini duyurdu.

Rusya, ruble ile ödeme yapmayı reddeden Hollanda'ya yarından itibaren gaz akışını keseceğini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre Rusya'dan gaz alan ülkelerin ödemelerini Rus para birimi ruble ile yapmasına karar verilmişti. Bu karara uymayan bazı ülkelere Rusya tarafından gaz sevkiyatı durdurulurken, söz konusu ülkeler arasına Hollanda da eklendi.

Rus petrol şirketi Gazprom tarafından yapılan açıklamada, doğal gaz ödemelerini ruble ile yapmaya karşı çıkan Hollanda'ya gaz sevkiyatının durdurulacağı belirtilerek, "30 Mayıs (Sözleşmede belirtilen son ödeme tarihi) itibarıyla Gazprom Export, nisan ayı gaz tedarikine dair GasTerra'dan (Hollanda petrol şirketi) ödeme almamıştır. Bu bağlamda 31 Mayıs 2022'den itibaren Rusya Devlet Başkanı'nın imzaladığı kararname doğrultusunda ödeme yapılana kadar GasTerra'ya gaz sevkiyatı durdurulmuştur" denildi.

GasTerra'nın Rus petrol şirketi Gazprom'a ruble ile ödeme yapmayı reddetmesi nedeniyle 31 Ekim'e kadar Hollanda'ya ulaştırılması gereken 2 milyar metreküplük doğalgaz sevkiyatı resmen durdurulurken, Danimarka'nın da Rusya'ya ruble ile ödeme yapmayı reddetmesi nedeniyle bu ülkeye de gaz sevkiyatının durdurulabileceği öğrenildi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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