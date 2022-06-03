Rusya petrol ve doğalgazdan haziranda ilave 393 milyar ruble gelir elde edecek - Haberler

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Rusya petrol ve doğalgazdan haziranda ilave 393 milyar ruble gelir elde edecek

AA - Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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Rusya petrol ve doğalgazdan haziranda ilave 393 milyar ruble gelir elde edecek

Rusya Maliye Bakanlığı, petrol ve doğal gaz ihracatından haziranda ilave 393 milyar ruble gelir beklediklerini söyledi.

Rusya Maliye Bakanlığı, petrol ve doğal gaz ihracatından haziranda ilave 393 milyar ruble gelir beklediklerini söyledi.

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin petrol ve gazdan elde ettiği ilave gelire ilişkin bilgi verildi.

Rusya'nın yüksek enerji fiyatları sayesinde haziranda petrol ve doğal gaz ihracatından 393 milyar ruble (yaklaşık 6,4 milyar dolar), mayıs ve haziran aylarında ise toplam 656,6 milyar ruble (yaklaşık 10,7 milyar dolar) ilave gelir elde edeceği kaydedildi.

Açıklamada, bütçe kurallarının geçici olarak askıya alınması nedeniyle bakanlığın döviz piyasasında bu yıl faaliyet göstermeyeceği hatırlatıldı.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

Maliye Rusya Ekonomi Haberler

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