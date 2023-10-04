Rusya, petrol üretim kesintisini gözden geçirecek

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesinin gönüllü petrol üretim kesinti kararını gelecek ay gözden geçireceğini söyledi.

Novak, başkent Moskova'da gazetecilere Rusya'nın petrol ihracatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Petrol ihracatı kesintisini sürdüreceklerini belirten Novak, "Rusya eylül ve ekimde devreye giren günlük 300 bin varil düzeyindeki gönüllü petrol ihracat kesintisini yıl sonuna kadar devam ettirecek." dedi.

Novak, Rusya'nın petrol üretimini ise gelecek ay analiz edeceklerine işaret ederek, "Petrol üretim kesintisinin artırılmasına veya azaltılmasına karar vermek için piyasa gelecek ay analiz edilecek. Bu, Rusya'nın daha önce Nisan 2023'te açıkladığı ve Aralık 2024 sonuna kadar sürecek olan gönüllü kesintiye ilave olacak." diye konuştu.

Rusya, nisanda petrol üretimini 2024 sonuna kadar günlük 500 bin varil, petrol ihracatını ise ağustosta günlük 500 bin varil, eylülde de günlük 300 bin varil azaltma kararı almıştı.