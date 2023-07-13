Rusya, petrol üretim hedefini değiştirmiyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, petrol üretim kısıntısı kararı doğrultusunda yıl sonu tahminlerinde değişiklik yapmadıklarını belirtti. Novak, şirketlerin ihracatı ya da üretimi azaltacaklarını ancak genel olarak görevlerinin dünya pazarlarına yapılan tedarikleri azaltmak olduğunu söyledi. Rusya'nın bu yılki petrol üretim hedeflerinde değişiklik olmadığını ve 2024 için tahminler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Novak, Suudi Arabistan'ın petrol üretim kesintisi kararını uzatmasını hatırlattı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya'nın petrol üretim kısıntısı kararı doğrultusunda yıl sonu tahminlerinde değişiklik yapmadıklarını belirterek, "2023 için 515 milyon ton petrol üretim hedefini değiştirmedik. Bu hedef, üretim kesintileri de dahil olmak üzere alınan kararlara dayanmaktadır." dedi.

Novak, Krasnoyarsk şehrinde gazetecilerin Rusya'nın petrol üretimine yönelik sorularını yanıtladı.

Rusya'nın ağustosta petrol ihracatını günlük 500 bin varil azaltma kararının, ülkenin üretimini de aynı oranda azaltacağı anlamına gelip gelmediğine yönelik bir soruya cevap veren Novak, "Şirketler nasıl hareket edeceklerine kendileri karar verecekler. İhracatı ya da üretimi azaltacaklar ancak genel olarak görevimiz, dünya pazarlarına yapılan tedarikleri azaltmaktır." diye konuştu.

Novak, Rusya'nın bu yılki petrol üretimine ilişkin hedeflerinde değişiklik yapmadıklarını, 2024'e ilişkin çalışmaların ise sürdüğünü anlatarak, "2023 için 515 milyon ton petrol üretim hedefini değiştirmedik. Bu hedef, üretim kesintileri de dahil olmak üzere alınan kararlara dayanmaktadır. 2024 için şu anda tahminler üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki birkaç ay içinde tahminlerin halka açık hale geleceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Suudi Arabistan geçen hafta, temmuzda gönüllü olarak uygulamaya koyduğu günlük 1 milyon varillik petrol üretim kesintisi kararını, ağustosu da kapsayacak şekilde uzatırken, Rusya ağustosta gönüllü olarak petrol ihracatını günlük 500 bin varil azaltma kararı aldığını duyurmuştu.