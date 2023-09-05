Rusya, petrol ihracat kesintisini yıl sonuna kadar uzattı

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkenin günlük 300 bin varil düzeyindeki gönüllü petrol ihracat kesintisini yıl sonuna uzattığını açıkladı. Novak, OPEC+ ülkeleri tarafından alınan ihtiyati tedbirlerin güçlendirilmesini amaçladıklarını belirtti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesinin günlük 300 bin varil düzeyindeki gönüllü petrol ihracat kesintisini yıl sonuna uzattığını bildirdi.

Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın petrol ihracatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin petrol ihracatında yaptığı kısıntının devam edeceğini kaydeden Novak, "Günlük 300 bin varil düzeyindeki gönüllü petrol ihracat kesintisi yıl sonuna uzatıldı. Söz konusu karar, OPEC+ ülkeleri tarafından petrol piyasalarında istikrar ve dengeyi sürdürmek için alınan ihtiyati tedbirlerin güçlendirilmesini amaçlıyor." dedi.

Novak, Rusya'nın petrol arzına ilişkin gönüllü kısıntının da artık her ay değerlendirmeye alınacağını ve şartlara göre arzı azaltma veya artırma kararı alacaklarını söyledi.

Rusya ağustosta petrol ihracatını günlük 500 bin varil, eylülde de günlük 300 bin varil düzeyinde azaltmıştı.

Suudi Arabistan'dan da bugün yapılan açıklamada, ülkenin günlük 1 milyon varillik gönüllü petrol üretim kesintisinin yıl sonuna uzatıldığı bildirilmişti.