Rusya'nın Vladivostok kentinde 8. Doğu Ekonomik Forumu başladı

Rusya'nın Uzak Doğu kenti Vladivostok'ta düzenlenen 8. Doğu Ekonomik Forumu, Asya-Pasifik bölgeleri arasında ekonomik ve kültürel alışverişi teşvik etmek amacıyla binlerce katılımcıyı ağırlıyor.

VLADİVOSTOK, 10 Eylül (Xinhua) -- Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen 8. Doğu Ekonomik Forumu'nun (EEF) sergi salonunu ziyaret eden insanlar, 10 Eylül 2023.

Rusya'nın Uzak Doğu kenti Vladivostok, Asya-Pasifik bölgeleri arasında ekonomik ve kültürel alışverişi teşvik etmek amacıyla düzenlediği 8. Doğu Ekonomik Forumu'nda binlerce katılımcıyı ağırlıyor.

Pazar günü başlayan ve dört gün sürecek etkinlik Roscongress Vakfı tarafından düzenleniyor. (Fotoğraf: Guo Feizhou/Xinhua)