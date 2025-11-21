Haberler

Rusya'nın Ticaret Yüzdesi Değişti: İşlemlerin %80'i Dost Ülkelerle

Güncelleme:
Rusya Federal Vergi Servisi Başkanı Daniil Yegorov, 2021'de Batılı ülkelerle yapılan uluslararası parasal işlemlerin şimdi dost ülkelerle yapıldığını ve bunun %80'e ulaştığını açıkladı. Yegorov, bütçenin istikrarlı olduğunu ve petrol dışı gelirlerin öneminin arttığını belirtti.

Rusya Federal Vergi Servisi Başkanı Daniil Yegorov, Rusya'nın 2021'deki uluslararası parasal işlemlerinin yüzde 80'inin Batılı ülkelerle yapıldığını belirterek, "Artık her şey tam tersine döndü. Şimdi işlemlerin yüzde 80'i dost ülkelerle yapılıyor." dedi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Yegorov'un, başkent Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldiği kaydedildi.

Yegorov, burada yaptığı açıklamada, bütçe sisteminin istikrarlı bir halde bulunduğunu kaydetti.

Petrol ve doğal gaz dışı gelirlerin, petrol ve doğal gaz gelirlerinden daha önemli hale geldiğine işaret eden Yegorov, "Yılın 10 ayında 49 trilyon ruble (yaklaşık 619,5 milyar dolar) bütçe gelirine ulaştık ve bunun yalnızca yüzde 30'u petrol ve doğal gaza ait." ifadesini kullandı.

Rusya'nın uluslararası ticarette değişen görünümüne ilişkin konuşan Yegorov, "2021'de işlemlerin yüzde 80'i ve ticaret hacminin yüzde 70'i Batılı ülkelerleydi. Artık her şey tam tersine döndü. Şimdi işlemlerin yüzde 80'i dost ülkelerle yapılıyor. Yüzde 20'si Batılı ülkelerle yapılıyor. Ekonomi yeniden inşa edildi." dedi.

Yegorov, Rus şirketlerinin 1 trilyon rubleden (yaklaşık 12,6 milyar dolar) fazla varlığa sahip olduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nin, bu alanda lider konumda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
