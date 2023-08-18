Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından ilk yük gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından Odessa Limanı'ndan ayrılan "Joseph Schulte" adlı ilk yük gemisi İstanbul Boğazı'nı geçerek, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı Demirleme Sahası'na demirledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı Şubat 2022'den bu yana Odessa Limanı'nda kalan Hong Kong bayraklı "Joseph Schulte" isimli yük gemisi 2 bin 114 konteyner taşıyor.

Söz konusu gemi, yükünün dökme tahıl ve tahıl ürünleri olmaması nedeniyle Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında Odessa Limanı'ndan ayrılamamıştı.

Rusya'nın anlaşmadan çekilmesinin ardından Odessa Limanı'ndan açılan Joseph Schulte, İstanbul Boğazı'nı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KURTARMA-6 Römorkörü ile geçerek İstanbul Bölge Liman Başkanlığı Demirleme Sahası'na demirledi.