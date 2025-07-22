Rusya'nın Tahıl Hasadı ve İhracatı Hakkında Önemli Açıklamalar

Rusya Tarım Bakanı Oksana Lut, bu yıla ilişkin 135 milyon ton seviyesindeki tahıl hasadı tahminlerini koruduklarını belirterek, mevcut tarım sezonunda 55 milyon ton tahıl ihracatı gerçekleştirebileceklerini söyledi.

Lut, Çita şehrinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, 1 Temmuz'da sona eren önceki tarım sezonunda 53 milyon ton tahıl ihraç edildiğini belirtti.

2025'te 90 milyon ton buğday hasadı planladıklarını ifade eden Lut, "Tahıl mahsullerinin ekim alanı yaklaşık 46 milyon hektar düzeyinde, ekim dönemini önemli bir sorun yaşamadan tamamladık." dedi.

Lut, Rusya'nın 2016'dan bu yana dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı konumunda bulunduğuna işaret ederek, "Bu yıla ilişkin, bazı bölgelerdeki kuraklığa rağmen 135 milyon ton seviyesindeki tahıl hasadı öngörümüzü koruyoruz. Mevcut tarım sezonundaki tahıl ihracatımız 55 milyon ton seviyesinde gerçekleşebilir." diye konuştu.

Rusya'nın arpa ihracatında ise 2024 itibarıyla küresel lider konumuna yükseldiğini hatırlatan Lut, "Bu yıl da iyi bir arpa hasadı bekliyoruz ve mevcut konumu korumayı umuyoruz." ifadesini kullandı.

Lut, geçen yıl 11 yeni ülkeye daha tahıl ihraç ettiklerini ve toplamda 108 ülkeye tahıl sevkiyatı gerçekleştirdiklerini söyledi.