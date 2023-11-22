Rusya'nın petrol üretimi düşecek

MOSKOVA, 22 Kasım (Xinhua) -- Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, 2023 yılında Rusya'nın petrol üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 1,5 azalarak 527 milyon tona düşmesinin beklendiğini belirtti.

Salı günü Rusya Federasyon Konseyi'nin ekonomi politikası komitesi toplantısında konuşan Novak, geçen yıl 535 milyon ton olan petrol üretiminin bu yıl sonu itibarıyla 527 milyon tona düşmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Başbakan yardımcısı, "Kömür üretimi ise geçen yıl 442 milyon ton olan üretimle hemen hemen aynı seviyede seyrederek 440 milyon ton civarında olacak" dedi.

Novak, Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz ihracatındaki keskin düşüş nedeniyle doğalgaz üretiminin yıl sonu itibarıyla 30 milyar metreküp azalacağını bildirdi.

Başbakan yardımcısı ayrıca sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) üretiminin bu yıl 33 milyon tona ulaşacağını ve Arctic LNG-2 projesinin ilk üretim hattının faaliyete geçmesinin ardından 2024 yılında üretimin daha da artacağını belirtti.

Novak, elektrik üretiminin ise 2023 yılında yüzde 0,8 artarak 1,15 trilyon kilovat saate ulaşmasının beklendiğini ifade etti.