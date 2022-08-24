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Rusya'nın petrol üretimi 7 ayda yüzde 3,3 arttı

Ekonomi Haberleri

Rusya'nın petrol üretimi 7 ayda yüzde 3,3 arttı

Rusya'nın petrol üretimi yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 artarak 309 milyon tona yükseldi.

Rusya'nın petrol üretimi yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 artarak 309 milyon tona yükseldi.

Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, ülkede petrol üretimi temmuzda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8 artarak 45,5 milyon tona çıktı.

Rusya'nın petrol üretimi bu yılın ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 artarak 309 milyon tona yükseldi.

Çok sayıda Batılı ülke Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rus petrolü ithalatını durdururken Rus yetkililer, Batılı ülkelerin söz konusu adımları nedeniyle özellikle Asya pazarına yönelik petrol ihracatını artırmak istiyor.

Rusya Merkez Bankası tarafından 26 Temmuz'da yayımlanan raporda, özellikle Çin ve Hindistan'ın Rus petrolü ithalatını önemli oranda artırdığı, Rusya'nın petrolde uyguladığı indirimin, söz konusu artışta önemli rol oynadığı kaydedilmişti.

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Rusya geçen yıl 536 milyon ton petrol üretmişti.

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Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

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