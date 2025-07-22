Rusya'nın Otomobil İthalatı Yarı Yılda Yüzde 63 Azaldı

Rusya'nın otomobil ithalatının yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 azalarak 149 bin 300'e gerilediği bildirildi.

Rusya merkezli Avtostat'tan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin 2025'in ilk yarısındaki otomobil ithalatına ilişkin bilgilere yer verildi.

Çin'in yüzde 77'lik payla Rusya'nın otomobil ithalatında lider konumunda bulunduğuna işaret edilen açıklamada, yüzde 8 payla Kırgızistan'ın ikinci, yüzde 4,7'yle Belarus'un üçüncü ve yüzde 4,4'le Güney Kore'nin dördüncü sırada bulunduğu belirtildi.

Söz konusu dönemde, Rusya'nın otomobil ithalatının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 63 gerileyerek 149 bin 300'e düştüğü bilgisine yer verilen açıklamada, ithal otomobillerde Changan, Geely, Haval, TANK ve Toyota'nın en fazla paya sahip markalar olduğu kaydedildi.

Rusya'da durma noktasına gelen otomobil satışları, Çinli şirketlerin ülkeye ihracatını ve yerli üreticilerin üretimlerini artırmasıyla toparlanma sürecine girmişti.

Rusya Merkez Bankasının uyguladığı sıkı para politikası nedeniyle geçen yılın ikinci yarısından itibaren düşüş sürecine giren yeni otomobil satışları, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 azalarak 546 bine geriledi.