Haberler

Rusya'nın Novovoronej Nükleer Santrali'ne İHA Saldırısı Girişimi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Novovoronej Nükleer Santrali'ne düzenlenen İHA saldırısının detaylarını açıkladı. Likhachev, Zaporijya Nükleer Santrali'nin de yoğun saldırılara maruz kaldığını belirtti ve nükleer güvenliğin sağlandığını vurguladı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Novovoronej Nükleer Santrali'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunulduğunu açıkladı.

Rosatom'dan yapılan açıklamada, Likhachev ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin Kaliningrad'da bir araya geldiği belirtildi.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Likhachev görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zaporijya Nükleer Santrali'nin 23 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında yoğun saldırıya maruz kaldığını anlatan Likhachev, "İnsanlık tarihinde ilk kez büyük bir nükleer tesisin bir ay boyunca harici güç kaynağıyla bağlantısı kesildi. İşletme ekibi mükemmel çalıştı ve istasyonun tam güvenliğini sağladı." dedi.

UAEA ile birlikte Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki tehlikeli durumun bertaraf edildiğine işaret eden Likhachev, santraldeki güvenliğin tümüyle kontrol altında bulunduğunu kaydetti.

Likhachev, çarşamba gecesi İHA'larla gerçekleştirilen saldırıya da değinerek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 8 İHA, Novovoronej Nükleer Santrali'ne gönderildi. Hepsi vurularak etkisiz hale getirildi. Bununla birlikte, İHA'ların bazı parçaları yapıya düştü ve genel dağıtım cihazına zarar verdi. Olası olayları önlemek için istasyonun üç ünitesinin şebekeden bağlantısı kesildi. Onarım çok hızlı tamamlanarak dün sabah itibarıyla nominal kapasitesine geri döndü ve elektrik üretmeye devam etti."

Grossi ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni de istişare ettiklerini anlatan Likhachev, Rosatom'un Mısır ve Bangladeş'te inşa ettiği santrallerin de ele alındığını söyledi.

ABD'nin nükleer silah denemelerine başlama planı

Grossi de burada yaptığı açıklamada, ABD'de nükleer silah denemelerine tekrar başlama planlarının "görmezden gelinemeyecek" bir gelişme olduğunu söyledi.

Söz konusu denemelerin başladığına dair bir bulguya rastlamadıklarını kaydeden Grossi, "Umarım böyle devam eder." dedi.

Grossi, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve uluslararası diğer projelerin, Rosatom ile UAEA arasındaki işbirliğini daha da önemli hale getirdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Samsung bellek çiplerine yüzde 60 zam yaptı, telefon ve bilgisayar fiyatları uçacak

Telefon alacaklar dikkat! Dev firmanın kararı fiyatları uçuracak
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum

Bedeninde 2 erkek DNA'sı bulunan Rojin'in babasından olay sözler
Süper Lig ekibi seçime gidiyor

Süper Lig ekibi seçime gidiyor
Amasyalı şehidin annesinin feryadı yürek dağladı

Şehidin annesinin feryadı yürek dağladı! Herkes bu videoyu paylaşıyor
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
Bülent Ersoy'dan aşk İddialarına son nokta: Hayatımda kimse yok

'Yeni sevgili' iddialarına Bülent Ersoy'dan canlı yayında net yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.