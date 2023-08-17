Rusya'nın Novostal-M şirketi, Mısır'da yeni fabrika kurmayı hedefliyor

Rusya'nın metalurji holding şirketi Novostal-M, Mısır ile işbirliğini artırmak için yeni bir fabrika kurmayı ve diğer projelere yatırım yapmayı planlıyor. Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmed Samir ile Novostal-M CEO'su İvan Demchenko başkanlığındaki heyet, Kahire'de bir araya geldi ve işbirliği fırsatlarını görüştü.

KAHİRE, 17 Ağustos (Xinhua) -- Rusya'nın metalurji holding şirketi Novostal-M, Mısır'da yeni bir fabrika kurulması da dahil olmak üzere bu Kuzey Afrika ülkesiyle işbirliğini artırmayı hedefliyor.

Mısır kabinesi tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmed Samir ile Rus çelik devi Novastal-M'in CEO'su İvan Demchenko başkanlığındaki heyet, Kahire'de bir araya geldi. Samir, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, şirketin Mısır'da bir çelik fabrikası kurmak, Mısır'daki projeler için metal tedarik etmek ve gıda depoları için altyapı inşa etmek istediğini söyledi.

Açıklamaya göre, iki taraf ayrıca inşaat, azot tedariki ve Mısır'dan diğer Afrika ülkelerine gübre ihracatı alanlarında işbirliği fırsatlarını görüştü.

Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı ayrıca, Rus şirketin Mısır'ın altyapı projelerine katkıda bulunabileceğine değindi.

Demchenko ise şirketin Mısır pazarına yatırım yapma konusunda istekli olduğunu vurguladı.

Şirketinin Rusya'da iki fabrikaya sahip olduğunu ifade eden CEO, şirketin yılda yaklaşık 2,8 milyon ton betorname çeliği ürettiğine işaret etti.