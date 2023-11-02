Rusya'nın Mısır İhracatı Dört Kat Arttı

Rusya'da 2023-2024 tarım yılının ilk dört ayında mısır ihracatı yaklaşık dört kat artarak 1,12 milyon metrik tona yükseldi. Rusya Tahıl Birliği'ne göre Rus mısırının başlıca alıcıları, bir önceki sezonun aynı dönemine kıyasla ithalatlarını önemli ölçüde artıran İran, Türkiye, Vietnam ve Çin oldu.

VLADİVOSTOK, 2 Kasım (Xinhua) -- Yerel basının Perşembe günü bildirdiğine göre, Rusya'da 2023-2024 tarım yılının ilk dört ayında mısır ihracatı yaklaşık dört kat artarak 1,12 milyon metrik tona yükseldi.

Rusya Tahıl Birliği'ne göre Rus mısırının başlıca alıcıları, bir önceki sezonun aynı dönemine kıyasla ithalatlarını önemli ölçüde artıran İran, Türkiye, Vietnam ve Çin oldu.

Rusya geçtiğimiz dört ayda 22,4 milyon tonu buğday olmak üzere 26,5 milyon ton tahıl ihraç etti. Bu miktar, geçen sezonun aynı dönemine kıyasla yüzde 32'lik artışa tekabül ediyor.

Ancak özellikle buğday ve arpa sevkiyatlarının azalması nedeniyle Ekim ayındaki tahıl ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre hafif bir düşüş sergiledi.