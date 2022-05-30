Rusya'nın kontrolündeki Ukrayna'nın Herson şehrinden Rusya'ya tahıl "ihracatı" başlatıldı - Haberler

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Rusya'nın kontrolündeki Ukrayna'nın Herson şehrinden Rusya'ya tahıl "ihracatı" başlatıldı

AA - Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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Rusya'nın kontrolündeki Ukrayna'nın Herson şehrinden Rusya'ya tahıl 'ihracatı' başlatıldı

Ukrayna'nın Herson şehrindeki Rusya yanlısı sözde yönetim, Rusya'ya tahıl ihracatına başladıklarını bildirdi.

Ukrayna'nın Herson şehrindeki Rusya yanlısı sözde yönetim, Rusya'ya tahıl ihracatına başladıklarını bildirdi.

Rus ordusunun kontrolünde bulunan Herson'daki sözde yönetimin temsilcisi Kiril Stremousov, TASS'a yaptığı açıklamada, bölgedeki kış hasadının başladığını söyledi.

Şehirde önemli miktarda tahıl bulunduğunu belirten Stremousov, "Tahılı depolayacak yerimiz var ancak çok miktarda tahıl var. İnsanlar artık Rusya'daki alıcılara tahıl ihraç etmeye başladı." dedi.

Stremousov, bölgeden Rusya'daki işleme tesislerine ayçiçek çekirdeği temin edilmesi üzerine de çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Batılı ve Rus yetkililer, Ukrayna'daki savaş ve yaptırımlar nedeniyle küresel gıda krizine yönelik uyarılarda bulunuyor.

Dünyanın önemli tahıl ihracatçılarından Rusya ve Ukrayna, dünya buğday ihracatında geçen yıl yaklaşık yüzde 30 paya sahipti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Karadeniz limanlarındaki Ukrayna tahılının ihracatı da dahil olmak üzere engelsiz tahıl ihracatına hazır olduklarını, ancak bunun Rusya'ya yönelik ilgili yaptırımların kaldırılmasını gerektirdiğini söylemişti.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

Ukrayna Herson Rusya Rus Ekonomi Haberler

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