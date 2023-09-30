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Rusya'nın en büyük uluslararası ihracat forumu Türk şirketlerini bekliyor

Rusya İhracat Merkezi tarafından düzenlenecek olan Made in Russia forumu, 19-20 Ekim tarihlerinde Moskova'da gerçekleştirilecek. Forumda uluslararası ticaret konuları ele alınacak ve Türk şirketlerinin de katılımı bekleniyor. Forum, Rusya'nın en büyük uluslararası ihracat forumu olup, ülkenin yanı sıra birçok uluslararası şirketin de katılacağı belirtiliyor.