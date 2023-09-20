Rusya'nın en büyük elmas üreticisi Alrosa, ham elmas tedarikini durdurdu

Rusya'nın en büyük elmas üreticisi Alrosa, uluslararası elmas talebindeki düşüş nedeniyle kasım ayına kadar ham elmas tedarikini askıya aldı.

Rusya'nın en büyük elmas üreticisi Alrosa'nın ham elmas tedarikini kasım ayına kadar durdurduğu bildirildi.

Hindistan'daki Değerli Taş ve Mücevherat İhracatını Teşvik Konseyi'nden (GJEPC) yapılan yazılı açıklamada, uluslararası elmas talebinde düşüş yaşandığı belirtildi.

Talepteki düşüş nedeniyle Alrosa'dan "elmas tedarikini geçici olarak durdurma" talebinde bulunulduğuna işaret edilen açıklamada, şirketin kasım ayına kadar ham elmas tedarikini askıya aldığı kaydedildi.

Küresel elmas ihracatında yaklaşık yüzde 19 paya sahip Hindistan, aynı zamanda dünyada en çok kesilmiş ve cilalanmış elmas ihracatı yapan ülkelerin başında geliyor.

Öte yandan, uluslararası basında yer alan haberlerde, G7 ülkelerinin Rusya'dan elmas ithalatını 1 Ocak itibarıyla yasaklamayı planladığı bildirilmişti.