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Rusya'nın en büyük bankaları yuan cinsinden kredi vermeye hazırlanıyor

Ekonomi Haberleri

Rusya'nın en büyük bankaları yuan cinsinden kredi vermeye hazırlanıyor

Rusya'nın en büyük iki bankası Sberbank ve VTB, yuan cinsinden kredi imkanları sunacak.

Rusya'nın en büyük iki bankası Sberbank ve VTB, yuan cinsinden kredi imkanları sunacak.

Sberbank Birinci Başkan Yardımcısı Aleksandr Vedyahin, Rusya'nın Vladivostok kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yakında şirketlere yuan cinsinden kredi vermeye başlayacaklarını söyledi.

Gelecekte Hindistan rupisi cinsinden de kredi vermeyi planladıklarını anlatan Vedyahin, rupi cinsinden kredilere yönelik talebin ise şimdilik düşük kaldığını söyledi.

VTB Üst Yöneticisi (CEO) Andrey Kostin de gazetecilere yaptığı açıklamada, VTB'nin de şirketlere yuan cinsinden kredi vermeye hazırlandığını belirterek, "Şu anda yaklaşık 450 milyar ruble (yaklaşık 7,5 milyar dolar) değerinde 11 projeyi değerlendiriyoruz. Bunlar ağırlıkla yuan kredilerine yönelik talebi kapsıyor." dedi.

Rusya Merkez Bankası, dolar ve avro kullanımının artık riskler barındırdığını, bu nedenle söz konusu dövizlerden uzaklaşma sürecini hızlandırmaya yardımcı olacak ve bu tür para birimlerinde bankacılık işlemlerini azaltmaya yönelik ek önlemler getirileceğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

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