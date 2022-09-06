Rusya'nın doğal gaz vanasını kapatmasının ardından Türkiye, ABD ile LNG alımı için görüşmelere başladı

Rusya, 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşı nedeniyle kendisine uygulanan yaptırımlara karşılık olarak Avrupa'ya doğal gaz akışını keserken, Türkiye kış aylarında sorun yaşamamak adına alternatif çözümlere yöneldi. ABD ile sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımı için görüşmelere başlayan Türkiye'ye kış aylarında gelen turist sayısında bu yıl ciddi oranda artış bekleniyor.

Rusya'nın, Avrupa ve ABD ülkelerinin yaptırımlarına karşı doğalgaz akışını durdurmasıyla devam eden süreç, Avrupa'da başta Almanya olmak üzere doğalgaz tüketiminde kısıtlama kararları alınmasına yol açtı. Bu dönemde Türkiye açısından da ilginç gelişmeler yaşanıyor.

ABD İLE LNG ALIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Türkiye'ye yönelik Rusya'nın henüz bir gaz tedarik tehdidi bulunmamakla birlikte, tüketimin aşırı artması halinde geçen yıl yaşanan sıkıntılar da göz önünde bulunduruluyor. Kaynaklar ABD'den sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alımına yönelik görüşmelerin devam ettiğini aktardı. Bu görüşmelerde hazine garantili bir modelin de gündeme geldiği öğrenildi.

KIŞ AYLARINDA TURİST SAYISI ARTABİLİR

Öte yandan Avrupa'daki olası doğalgaz sıkıntısının Türkiye'ye yönelik emekli talebini artırdığı belirtiliyor. Almanya'da 599 Euro'ya 22 günlük Türkiye tur satışı kamuoyu gündemine de yansımıştı. Türkiye'ye kış aylarında gelen turist sayısında bu yıl ciddi oranda artış olabileceği belirtiliyor.

TÜRKİYE'YE KIŞ AYLARINDA GELECEK TURİST SAYISI YÜKSEK OLACAK

Diğer yandan Türkiye'de doğalgaz fiyatları kamu tarafından sübvanse ediliyor. BOTAŞ, aldığı yüksek bedelli gazı daha düşük bedelle satıyor. Açığı da bütçeden borç verilerek kapatılıyor. Temmuz ayı sonu itibariyle BOTAŞ'a verilen borç 70 milyar 860 milyon TL'yi geçti. Dünya gazetesinin haberine göre Avrupa'da pahalı gaz ve gaz kısıtlamasından kaçan Avrupalı emekliler, Türkiye'de sübvansiyonlu gazla ısınacaklar. Bu aşamada otellerin daha pahalıya satılması yönünde görüşler ortaya çıktı. Otel sektörü temsilcileri henüz bir yorum için erken olduğunu ancak mevcut eğilimi ve talebe bakarak bir sonuç üretmeye çalıştıklarını, operatör ve diğer sektörlerle görüşmeler sonucunda bu haftanın sonunda bir değerlendirme yapacaklarını açıkladılar. Sektör hazırlıklarını sürdürse de Türkiye'ye kış aylarında gelecek turist sayısı önceki yıllardan daha yüksek olacak. Sektör bu fırsatı da kaçırmak istemiyor. Ancak Türkiye'de Antalya başta olmak üzere çok sayıda tesiste doğalgaz kullanılıyor. Salgın öncesi rekor yılı olan 2019'da 7.5 milyon kişiyi aşkın yabancı ziyaretçi Ocak-Şubat ve Kasım-Aralık aylarında Türkiye'ye gelmişti.