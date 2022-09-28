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Rusya'nın doğal gaz üretimi düştü, petrol üretimi arttı

Ekonomi Haberleri

Rusya'nın doğal gaz üretimi düştü, petrol üretimi arttı

Rusya'nın bu yılın ocak-ağustos döneminde doğal gaz üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 düşerken, petrol üretimi yüzde 3,1 arttı.

Rusya'nın bu yılın ocak-ağustos döneminde doğal gaz üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 düşerken, petrol üretimi yüzde 3,1 arttı.

Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, ülkenin doğal gaz üretimi bu yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,4 gerileyerek 389 milyar metreküpe düştü.

Söz konusu dönemde, Rusya'nın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimi yüzde 13,5 artarak 21,6 milyon tona çıkarken, petrol üretimi de yüzde 3,1 artarak 354 milyon tona yükseldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen ay yaptığı açıklamada, ülkesinin yaptırımlara rağmen petrol ve doğal gaz gelirlerini artırdığını söylemişti.

ABD ve bazı Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya'yı söz konusu gelirlerden mahrum bırakmak için Rus petrol ve doğal gazına tavan fiyat uygulaması getirmek istiyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

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