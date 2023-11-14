Rusya'nın dış ticaret fazlası yüzde 61,7 azaldı

Rusya'nın dış ticaret fazlası, yılın ilk 10 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 61,7 azalarak 104 milyar dolara düştü. Ülkenin cari işlemler fazlası da yüzde 74 azalarak 53,9 milyar dolara geriledi.

Rusya'nın dış ticaret fazlası, yılın ilk 10 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 61,7 azalarak 104 milyar dolara düştü.

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, ülkenin cari işlemler fazlası bu yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 74 azalarak 53,9 milyar dolara geriledi.

Söz konusu dönemde, ülkenin dış ticaret fazlası da 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 61,7 azalarak 104 milyar dolara düştü.

Rusya'nın dış ticaret fazlası, 2022'de bir önceki yıla oranla yüzde 66 artarak 282,3 milyar dolara ulaşmıştı.