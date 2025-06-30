Rusya'nın Dış Borcu İlk Çeyrekte 26,7 Milyar Dolar Arttı

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Rusya'nın dış borcu yılın ilk çeyreğinde 26,7 milyar dolar artarak 1 Nisan itibarıyla toplam 317,5 milyar dolara ulaştı. Artışın nedeninin rublenin değer kazanması olduğu belirtildi.

Rusya'nın dış borcunun yılın ilk çeyreğinde 26,7 milyar dolar artarak 1 Nisan itibarıyla 317,5 milyar dolara çıktığı bildirildi.

Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin dış borcundaki son duruma ilişkin bilgilere yer verildi.

Rusya'nın dış borcunun ilk çeyrekte arttığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Rusya'nın dış borcu, yılın ilk çeyreğinde 26,7 milyar dolar artışla 1 Nisan 2025 itibarıyla toplam 317,5 milyar dolara yükseldi." denildi.

Açıklamada, artışın ana nedeni olarak, rublenin değer kazanmasıyla borcun dolar karşılığında yaşanan yükselişe işaret edildi.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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