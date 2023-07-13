Üye Girişi
Haberler

Rusya'nın dış borcu 33 milyar dolar azaldı

Ekonomi Haberleri

Rusya'nın dış borcu, yıl başından bu yana 33 milyar dolar azalarak 1 Temmuz itibarıyla 347,7 milyar dolara geriledi. Düşüşün ana nedeni, yurt dışı yerleşiklerin devlet tahvili satışlarından kaynaklanan kamu idaresi borçlarının azalması oldu.

Rusya'nın dış borcunun yıl başından bu yana 33 milyar dolar azalarak 1 Temmuz itibarıyla 347,7 milyar dolara gerilediği bildirildi.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin dış borcundaki son duruma ilişkin bilgilere yer verildi.

Rusya'nın dış borcunun yılbaşından itibaren düştüğü bilgisine yer verilen açıklamada, "Rusya'nın dış borcu, bu yılın başındaki rakama göre yüzde 8,7 veya 33 milyar dolar düşüşle 1 Temmuz 2023 itibarıyla toplam 347,7 milyar dolara geriledi." denildi.

Açıklamada, düşüşün ana nedeni olarak, yurt dışı yerleşiklerin devlet tahvili satışlarından kaynaklanan kamu idaresi borçlarının azalması olduğu kaydedildi.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

1 Temmuz Rusya Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title