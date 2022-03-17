Rusya'nın "Dış borçta temerrüde düşme ihtimali" endişe yaratıyor - Haberler

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Rusya'nın "Dış borçta temerrüde düşme ihtimali" endişe yaratıyor

AA - Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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Rusya'nın

Rusya'nın dış borç ödemelerine ilişkin süreç, yaptırımlar nedeniyle ülkenin 1918'den bu yana ilk defa temerrüde düşme ihtimaliyle birlikte belirsizliğini koruyor.

Rusya'nın dış borç ödemelerine ilişkin süreç, yaptırımlar nedeniyle ülkenin 1918'den bu yana ilk defa temerrüde düşme ihtimaliyle birlikte belirsizliğini koruyor.

Rusya'nın bu hafta dolar cinsinden tahviller için 117 milyon dolar ödeme yapması gerekirken, ülkenin 300 milyar dolar değerinde uluslararası rezervinin dondurulması nedeniyle ödemeye dair süreç henüz netlik kazanmadı.

Rusya Maliye Bakanlığı, söz konusu ödemenin döviz cinsinden gerçekleştirilmesi için Batılı ülkelerdeki ilgili bankalara gerekli talimatların verildiğini, dövizle ödemenin kabul edilmemesi halinde ise ruble ile ödeme yapacaklarını bildirmişti.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov da dış borçlarını ödeyecek yeterli fonlara sahip olduklarını, sürecin ABD'nin alacağı karara bağlı olduğunu söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise dün, ülkesinin "yapay" bir şekilde temerrüde düşürülmeye çalışıldığını belirtmişti.

Bankaların yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın dondurulmuş rezervlerinden ödemeyi kabul etmemesi halinde 30 günlük bir süre beklenecek ve devamında ülke temerrüde düşmüş olarak değerlendirilecek.

Rusya dış borç nedeniyle 1918'de temerrüde düşmüştü

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ABD'li yatırımcıların Rusya'nın yapacağı borç ödemelerinden muaf tutulduğunu duyurmuştu. Ancak bankaların yaptırım endişesiyle Rusya'nın döviz cinsinden ödemelerini kabul edip etmeyeceğine yönelik süreç henüz netlik kazanmadı.

Uzmanlar, Rusya'nın yaptırımlar nedeniyle halihazırda uluslararası sermaye piyasalarına erişiminin kesildiğini, ülkenin temerrüde düşmesinin başlangıçta ciddi sonuçlara yol açmayacağını ancak gelecek yıllarda bu durumun dış borca kısıtlanan erişim açısından ve Rus rublesi üzerinde etkili olacağını ifade ediyorlar.

Rusya son olarak Sovyetler Birliği yönetiminin, çarlık döneminden kalan dış borcu tanımaması nedeniyle 1918'de temerrüde düşmüştü. Ülke yönetimi, 1998 yılında yaşanan ekonomik krizde ise dış borçlarını ödemeye devam etmiş ancak ruble bazındaki borçları üzerinden temerrüde düşmüştü.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

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