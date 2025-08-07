Rusya'nın Bütçe Açığı Yılın İlk Yarıda 4,88 Trilyon Rubleye Ulaştı

Rusya'da bütçe açığı artan harcamalarla yılın ocak-temmuz döneminde 4,88 trilyon rubleye (yaklaşık 61,4 milyar dolar) ulaşarak, yıl sonu itibarıyla öngörülen seviyenin üzerine çıktı.

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin bütçe gelirlerinin yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 artarak 20,31 trilyon ruble seviyesine yükseldiği belirtildi.

Söz konusu dönemde bütçe giderlerinin ise yüzde 20,8 artarak 25,19 trilyon rubleye yükseldiği işaret edilen açıklamada, bütçe açığının 4,88 trilyon rubleye (yaklaşık 61,4 milyar dolar) çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, petrol ve doğal gaz dışı gelirlerin 14,79 trilyon ruble, petrol ve doğal gaz gelirlerinin de 5,52 trilyon ruble seviyesinde gerçekleştiği ifade edildi.

Bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 2,2 seviyesinde bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu oranın bütçe kuralları gereği 2025 sonu itibarıyla yüzde 0,5'e düşürülmesinin planlandığı bildirildi.

Bu arada, ülkede bütçenin yıl sonu itibarıyla 3,8 trilyon ruble açık vermesi öngörülüyor. Rusya'da bütçe giderleri özellikle savunma sanayine yönelik harcamalar nedeniyle son yıllarda önemli oranda artış kaydetti.