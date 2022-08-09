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Rusya'nın Avrupa'ya boru hattıyla doğal gaz ihracatı 40 yılın en düşük seviyesinde

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Rusya'nın Avrupa'ya boru hattıyla doğal gaz ihracatı 40 yılın en düşük seviyesinde

Rusya'nın boru hattı yoluyla Avrupa Birliği'ne (AB) ve İngiltere'ye doğal gaz ihracatı bu yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 40 azalarak son 40 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Rusya'nın boru hattı yoluyla Avrupa Birliği'ne (AB) ve İngiltere'ye doğal gaz ihracatı bu yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 40 azalarak son 40 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) açıklamasına göre, Rusya'nın 2016-2020 arasında boru hattıyla AB ve İngiltere'ye gönderdiği gaz, bu ülkelerin toplam talebinin yaklaşık üçte birine karşılık geliyor.

Rusya'nın boru hattı yoluyla AB ve İngiltere'ye doğal gaz ihracatı bu yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 40 azalarak günlük 1,2 milyar kübik fite düştü. Böylece gaz ihracatı son 40 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Rusya'nın AB ve İngiltere'ye boru hatlarıyla doğal gaz ihracatı, salgın kaynaklı talep azalması nedeniyle 2020'den beri düşüş kaydediyor.

Geçen yılın ortalarında ise Rusya, Avrupa'ya yaptığı doğal gaz ihracatını yalnızca uzun vadeli kontratlarla sınırlandırdı, spot piyasa satışlarını ise sonlandırdı.

Rusya'dan doğal gaz boru hattıyla yapılan ihracattaki azalışı telafi etmek isteyen AB ve İngiltere, ABD'den rekor miktarda sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithal ediyor.

AA / Sibel Morrow - Ekonomi

Avrupa Birliği England Rusya Ekonomi Haberler

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