Rusya Merkez Bankası, Politika Faizini Yüzde 16,5'e Düşürdü

Rusya Merkez Bankası, yıllık enflasyon hedefini yüzde 4'e çekmek amacıyla politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 16,5'e indirdi. Banka, enflasyon beklentilerinin yüksek seyrettiğini ve sıkı para politikasının devam edeceğini açıkladı.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 16,5'e indirdi.

Bankadan yapılan açıklamada, mevcut fiyat artışının sürdürülebilir göstergelerin önemli ölçüde değişmediği, yıllık bazda yüzde 4'ün üzerinde seyrettiği belirtildi.

Ekonominin dengeli bir büyüme trendine girmeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Kredi büyümesi son aylarda yoğunlaşmıştır. Enflasyon beklentileri yüksek seyretmeye devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Enflasyonu 2026 yılındaki hedefe yönlendirebilmek için gerekli olan sıkı para politikasının sürdürüleceği kaydedilen açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını 50 baz puan düşürerek yüzde 16,5'e indirmeye karar verdi." bilgisi paylaşıldı.

Ana senaryoda politika faiz ortalamasının gelecek yıl yüzde 13 ila 15 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu seviyelerin uzun süreli sıkı para politikası anlamına geldiği bildirildi.

Temel faiz oranına ilişkin diğer kararların enflasyondaki yavaşlamanın sürdürülebilirliğine ve enflasyon beklentilerinin dinamiklerine bağlı olarak alınacağı aktarılan açıklamada, mevcut para politikası çerçevesinde yıllık enflasyonun 2025 yılında yüzde 6,5-7'ye düşeceği, 2026'da yüzde 4-5'e gerileyeceği ifade edildi.

Yıllık enflasyon hedefi yüzde 4

Rusya Merkez Bankası, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından hemen sonra politika faizini yüzde 20'ye çıkarmıştı. Politika faizi 2023 sonundan Temmuz 2024 sonuna kadar yüzde 16'da tutulmuş, 2024'te art arda dört faiz artışı gerçekleştirilmişti.

Banka, son olarak 6 Haziran'da gerçekleştirdiği toplantıda, Eylül 2022'den bu yana ilk defa politika faizini düşürerek yüzde 21'den 20'ye, ardından temmuzda 18'e ve eylülde 17'ye indirmişti.

Ülkede yıllık enflasyon yaklaşık yüzde 8,5 seviyesindeyken, banka bu oranı 4'e düşürmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
