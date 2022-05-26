Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 11'e düşürdü - Haberler

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Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 11'e düşürdü

AA - Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 11'e düşürdü

Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 14'ten yüzde 11'e düşürdüğünü duyurdu.

Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 14'ten yüzde 11'e düşürdüğünü duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamada, Rus ekonomisine yönelik dış koşulların zorlu kalmaya devam ettiği ve büyümenin önünde engel teşkil ettiği belirtildi.

Enflasyondaki artışın yavaşladığı kaydedilen açıklamada, Rus rublesinin güçlendiği, mali istikrara yönelik risklerin azaldığı, bu nedenle bazı sermaye kontrollerinin hafifletilebileceği bildirildi.

Nisanda yüzde 17,8 seviyesinde bulunan yıllık enflasyonun 20 Mayıs itibarıyla yüzde 17,5'e gerilediği belirtilen açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını 300 baz puan indirerek yüzde 11'e düşürme kararı almıştır. Ekonomideki durumun tahminler doğrultusunda ilerlemesi halinde 2022 sonuna kadar daha fazla faiz indirimi mümkün görünmektedir." denildi.

Rusya Merkez Bankası, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle politika faiz oranını 28 Şubat'ta yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkarmıştı. Banka, 29 Nisan'da gerçekleştirdiği toplantıda faizi son olarak yüzde 14'ye çekmişti.

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AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

Rusya Merkez Bankası, Rus, Ekonomi, Haberler

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