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Rusya Merkez Bankası Politika Faiz Oranını Yüzde 8,5'e Çıkardı

Ekonomi Haberleri

Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 7,5'ten yüzde 8,5'e çıkardığını duyurdu. Ülkede enflasyon beklentilerinin artışını sürdürdüğü ve talebin üretim kapasitesini aştığı belirtilen açıklamada, ekonomideki enflasyon baskısının arttığı vurgulandı. Piyasa beklentileri doğrultusunda alınan bu kararla birlikte, Rusya'nın enflasyon hedefine ulaşması hedefleniyor.

Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 7,5'ten yüzde 8,5'e çıkardığını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamada, ülkede enflasyon beklentilerinin artışını sürdürdüğü kaydedildi.

Ülke içindeki talebin üretim kapasitesini aştığına işaret edilen açıklamada, bu durumun ekonomide enflasyon baskısını artırdığı belirtildi.

Enflasyonun 2024'te yüzde 4 seviyesine düşürülmesine yönelik hedefin hala geçerli olduğu vurgulanan açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,5 seviyesine yükseltme kararı almıştır." denildi.

Piyasa beklentileri de Rusya Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 8 ila 8,5 seviyesine yükselteceği yönündeydi.

Açıklamada, ekonominin bu yıl yüzde 1,5 ila 2,5 seviyesinde büyümesinin beklendiği belirtildi.

Rusya Merkez Bankası, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle politika faiz oranını Şubat 2022'de yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkarmasının ardından faiz indirim sürecine girmiş ve Eylül 2022'de gerçekleştirdiği toplantıda da faizi yüzde 7,5'e çekmişti.

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Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

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