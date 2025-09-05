Haberler

Rusya Merkez Bankası Nakit Döviz Çekim Kısıtlamalarını 6 Ay Daha Uzattı

Güncelleme:
Rusya Merkez Bankası, bankalardan nakit döviz çekimine yönelik kısıtlamaların 9 Mart 2026'ya kadar uzatıldığını duyurdu. Kısıtlamaların uzatılma nedeni, Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar gereğince Rus bankalarına getirilen döviz edinme yasakları olarak belirtildi.

Batılı ülkelerin, yaptırımlar kapsamında Rus bankaları ve finans kuruluşlarına nakit dolar ve avro edinme yasağı getirdikleri hatırlatılan açıklamada, kısıtlamaları uzatma kararının da bu yasağın devam etmesi nedeniyle alındığı belirtildi.

Rusya Merkez Bankasının, Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Mart 2022'de aldığı kararla, ülkedeki vatandaşlar bankalardaki döviz hesaplarından sadece ruble cinsinden nakit para çekebiliyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
