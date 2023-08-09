Rusya Merkez Bankası, iç piyasada döviz alımını durdurdu

Rusya Merkez Bankası, mali piyasalardaki dalgalanmaları azaltmak için yıl sonuna kadar iç piyasada döviz alımını durdurma kararı aldığını bildirdi. Banka, bütçe kuralları gereği yapılan döviz alımlarının durdurulacağını açıkladı.