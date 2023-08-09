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Rusya Merkez Bankası, iç piyasada döviz alımını durdurdu

Ekonomi Haberleri

Rusya Merkez Bankası, mali piyasalardaki dalgalanmaları azaltmak için yıl sonuna kadar iç piyasada döviz alımını durdurma kararı aldığını bildirdi. Banka, bütçe kuralları gereği yapılan döviz alımlarının durdurulacağını açıkladı.

Rusya Merkez Bankası, "mali piyasalardaki dalgalanmaları azaltmak için" yıl sonuna kadar iç piyasada döviz alımını durdurma kararı aldığını bildirdi.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, bankanın 10 Ağustos'tan yıl sonuna kadar iç piyasada bütçe kuralları gereği yaptığı döviz alımlarını durduracağı belirtildi.

Kararın, mali piyasalardaki dalgalanmayı azaltmak için alındığına işaret edilen açıklamada, döviz alımına mali piyasalardaki duruma göre tekrar başlanabileceği kaydedildi.

Dolar/ruble paritesi bugün Mart 2022'den bu yana ilk defa 98 seviyesini aşmıştı.

Rusya'nın bütçe kurallarına göre, petrol ve doğal gaz gelirleri azalınca Ulusal Refah Fonu'ndan döviz satışı yapılırken, gelirler artınca döviz alımı yapılıyor.

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Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

Rusya Ekonomi Haberler

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