Rusya Merkez Bankası Başkanı: Rus Ekonomisi Toparlanmayı Sürdürüyor

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rus ekonomisinin zorluklara rağmen toparlanmayı sürdürdüğünü ve 2021 sonundaki ekonomik faaliyet seviyesine dönmeye çok yakın olduğunu söyledi. Nabiullina ayrıca finansal düzenleyici kurumun toparlanma sayesinde uzun vadeli önceliklerine daha fazla zaman ayırma olanağı bulduğunu belirtti.

MOSKOVA, 21 Haziran (Xinhua) -- Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, zorluklar devam etse de Rus ekonomisinin toparlanmayı sürdürdüğünü söyledi.

Nabiullina Salı günü düzenlenen Rusya Finansal Eğitim Gönüllüleri Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Şu anda ekonomimiz 2021 sonundaki ekonomik faaliyet seviyesine dönmeye çok yakın" dedi.

Nabiullina, "En kötü tahminler gerçekleşmemiş olsa da sınavların sona erdiği söylenemez" diye ekledi.

Nabiullina ayrıca toparlanma sayesinde, finansal düzenleyici kurumun zorluklara anında yanıt vermek yerine vatandaşlar için finansal eğitim de dahil olmak üzere uzun vadeli önceliklerine daha fazla zaman ayırma olanağı bulduğunu kaydetti.

Resmi verilere göre Rusya'nın gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) 2022 yılında yüzde 2,1 oranında gerileyerek önceki tahminlerden daha iyi bir performans sergiledi.

Rusya Merkez Bankası, ülkenin GSYH'sinin 2024 yılında yüzde 0,5 ila yüzde 2,5; 2025 yılında ise yüzde 1,5 ila yüzde 2,5 oranında büyüyeceğini öngörüyor.