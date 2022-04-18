Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: "Ekonomimiz zorlu bir yapısal dönüşüm sürecine giriyor" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: "Ekonomimiz zorlu bir yapısal dönüşüm sürecine giriyor"

AA - Emre Gürkan Abay - Ekonomi
 - Güncelleme:
Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: 'Ekonomimiz zorlu bir yapısal dönüşüm sürecine giriyor'

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, yaptırımların temel olarak Rus finans sektörünü etkilediğini belirterek, "Ekonomimiz yaptırımlar nedeniyle zorlu bir yapısal dönüşüm sürecine giriyor.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, yaptırımların temel olarak Rus finans sektörünü etkilediğini belirterek, "Ekonomimiz yaptırımlar nedeniyle zorlu bir yapısal dönüşüm sürecine giriyor. Yaptırımlar şimdi ekonomideki reel sektörleri daha fazla etkilemeye başlayacak." dedi.

Nabiullina, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yaptığı konuşmada, yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın uluslararası rezervlerinden yarısına erişebildiğini söyledi.

Söz konusu rezervlerin altın, yuan ve yaptırım riski bulunmayan başka varlıklardan oluştuğuna işaret eden Nabiullina, "Ancak bu rezervler, içerideki döviz piyasasını yönetmeyi mümkün kılmıyor." ifadesini kullandı.

Yaptırımların ardından piyasaya yönelik sert önlemler aldıklarını hatırlatan Nabiullina, "Şimdi dikkatli bir şekilde bu önlemlerin bazılarını kaldırıyoruz. İhracatçıların döviz satımına ilişkin şartları biraz daha esnek hale getirmeyi planlıyoruz." dedi.

Nabiullina, yaptırımların Rus ekonomisinde yeni bir süreç başlattığını vurgulayarak, "Ekonomimiz yaptırımlar nedeniyle zorlu bir yapısal dönüşüm sürecine giriyor. Öncelikle finans sektörümüzü etkileyen yaptırımlar, şimdi ekonomideki reel sektörleri daha fazla etkilemeye başlayacak." şeklinde konuştu.

Rus ekonomisindeki temel sorunun finansal sektöre yönelik yaptırımlar olmadığını kaydeden Nabiullina, ana sorunların ithalat, dış ticaret lojistiği ve Rus ürünlerine gelecekte uygulanabilecek olası ihracat kısıtlamaları olduğuna dikkati çekti.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

Rusya Merkez Bankası, geri dönüşüm, Rusya, Rus, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title