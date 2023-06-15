Rusya Merkez Bankası Başkanı: Devletin Ekonomideki Yapısal Dönüşümü Yönetmesi Tehlikeli Olabilir

ST. Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, devletin ekonomideki yapısal dönüşümü yönetmesinin tehlikeler barındırdığını belirterek, "Ekonominin yapısal dönüşümünü yönetme cazibesi özel girişimi bastırmamıza yol açabilir. Tekrar planlı ekonomiye geçilme tehlikesinden de bahsetmeye gerek yok." dedi.

Nabiullina, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında yaptığı konuşmada, ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus ekonomisindeki adaptasyon sürecinin hızlı bir şekilde devam ettiğini anlatan Nabiullina, "Ekonomimizdeki büyüme tahminimizi olumlu yönde güncelleyeceğiz. Bu yıl yüzde 0,5 ila 2 olmak üzere, yukarı banda daha yakın bir seviyede büyüme bekliyoruz." diye konuştu.

Nabiullina, Rusya'da devletin ekonomideki rolüne ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, "Ekonominin yapısal dönüşümünü yönetme cazibesi özel girişimi bastırmamıza yol açabilir. Tekrar planlı ekonomiye geçilme tehlikesinden de bahsetmeye gerek yok. Bu mümkün değil çünkü bizim bir pazar ekonomimiz var." dedi.

Ekonomide dönüşümün, bütçe giderleri ve kamu borcu pahasına çeşitli sektörlerde büyük yatırımlar yapmak anlamına gelmediğini belirten Nabiullina, Rus şirketlerinin ekonomideki dönüşüme hızlı bir şekilde ayak uydurmayı başardığını söyledi.