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Rusya Merkez Bankası Başkanı: Değer kaybı enflasyon riski taşıyor

Rusya Merkez Bankası Başkanı: Değer kaybı enflasyon riski taşıyor

Ekonomi Haberleri

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, ülkenin para biriminde yaşanan değer kaybının enflasyona yönelik riskler taşıdığını belirtti. Nabiullina, döviz kurunun dinamiklerinin enflasyon yanlısı riskler taşıdığını ve bu durumun Para Politikası Kurulu toplantısında dikkate alınacağını ifade etti.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, ülkenin para biriminde son dönemde yaşanan değer kaybının enflasyona yönelik riskler taşıdığını belirtti.

St. Petersburg'da düzenlenen bir oturumda konuşan Nabiullina, son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nabiullina, ülkenin para birimindeki değer kaybının enflasyona ilişkin riskler oluşturduğunu belirterek, bu risklerin Banka'nın bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısında dikkate alınacağını bildirdi.

Dış ticaret dinamiklerinin rubleyi etkileyen en önemli faktör olduğunu vurgulayan Nabiullina, "Şimdi döviz kurunun dinamikleri enflasyon yanlısı riskler taşıyor. Bunu kilit faiz kararlarında dikkate alacağız." ifadelerini kullandı.

Nabiullina, Rusya Merkez Bankası'nın sadece mali istikrara yönelik riskler gördüğü zaman piyasaya müdahalede bulunacağını söyledi.

Dalgalı kur rejimi taraftarı olduğunu belirten Nabiullina, döviz kurunu suni olarak kontrol etme girişimlerinin derin devalüasyon ile sonuçlanabileceği uyarısında bulundu.

Bu arada, Rus rublesi, ABD doları karşısında 28 Mart 2022'den bu yana ilk kez 93,45 seviyesine geriledi.

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Kaynak: AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi

Para Politikası Kurulu Ekonomi Haberler

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