Rusya Merkez Bankası, bankalardan altın almayı durdurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya Merkez Bankası, bankalardan altın almayı durdurdu

AA - Emre Gürkan Abay - Ekonomi
 - Güncelleme:
Rusya Merkez Bankası, bankalardan altın almayı durdurdu

Rusya Merkez Bankası, vatandaşların artan fiziki altın talebi nedeniyle bankalardan altın almayı durdurduğunu açıkladı.

Rusya Merkez Bankası, vatandaşların artan fiziki altın talebi nedeniyle bankalardan altın almayı durdurduğunu açıkladı.

Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, ülkede fiziki külçe altın alımına yönelik talebin artığına işaret edildi.

Söz konusu artışın, özellikle alımlarda KDV'nin iptal edilmesi nedeniyle yaşandığının kaydedildiği açıklamada, " Rusya Merkez Bankası, vatandaşların talebinin karşılanabilmesi için 15 Mart'tan itibaren kredi kuruluşlarından altın alımını durdurmuştur." ifadesine yer verildi.

Rusya Merkez Bankası, 2014'ten bu yana Rusya'daki bankalar dahil fiziki altın alımını artırmıştı.

Banka, Kovid-19 salgını nedeniyle Mart 2020'de alımları durdurmuş, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla alımlara 28 Şubat'ta tekrar devam etmişti.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

Rusya Merkez Bankası, Rusya, Kredi, Mart, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title