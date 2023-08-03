Rusya Maliye Bakanlığı İç Piyasada Döviz Alımına Tekrar Başlıyor

Rusya Maliye Bakanlığı, Ocak 2022'den bu yana ilk defa iç piyasada döviz alımına tekrar başlayacağını bildirdi. Bakanlık, petrol ve doğal gazdan elde edilen ilave bütçe gelirlerinin ağustosta 73,2 milyar ruble seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini açıkladı. İç piyasada döviz alımı için 40,5 milyar ruble ayrıldığı belirtildi.