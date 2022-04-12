Rusya Maliye Bakanı Siluanov, temerrüde düşmediklerini belirterek ABD'yi suçladı - Haberler

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Rusya Maliye Bakanı Siluanov, temerrüde düşmediklerini belirterek ABD'yi suçladı

AA - Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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Rusya Maliye Bakanı Siluanov, temerrüde düşmediklerini belirterek ABD'yi suçladı

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya'nın temerrüde düşmediğini belirterek, buna yönelik iddiaların yasa dışı uygulamaları yürürlüğe koyan ABD makamlarına yöneltilmesi gerektiğini söyledi.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya'nın temerrüde düşmediğini belirterek, buna yönelik iddiaların yasa dışı uygulamaları yürürlüğe koyan ABD makamlarına yöneltilmesi gerektiğini söyledi.

Siluanov, ABD medyasında Rusya'nın eurobond ödemelerinde temerrüde düştüğüne yönelik yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Rusya'nın yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli araçlara sahip olduğuna işaret eden Siluanov, "Rusya, eurobond ödemelerinde temerrüde düşmedi. Alacaklıların ilgili tüm talepleri, Rusya'nın borç yükümlülüklerini yerine getirmesine yasa dışı yollardan engel oluşturan devletlerin yetkililerine iletilmelidir. Rusya'nın döviz cinsinden ödeme yapmasını durduran Amerikan bankaları ve ABD hükümetinin yasa dışı eylemleri, bazı yabancı yatırımcıların ödemeleri almasını engelledi." ifadelerini kullandı.

Siluanov, ABD'nin attığı adımların öncelikle Amerikan yatırımcıları etkilediğini vurgulayarak, "Rusya, yatırımcıların haklarını korumak için gerekli miktarları ruble olarak ayırarak ek önlemler almıştır." dedi.

Rusya Maliye Bakanlığı, 6 Nisan'da yaptığı açıklamada, 643 milyon dolarlık tahvil ödemesinin yabancı bankalar tarafından reddedildiğini, bu nedenle ödemeyi ruble cinsinden gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

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