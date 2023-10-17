Rusya, Japonya'dan Deniz Ürünleri İthalatını Geçici Olarak Yasakladı

Rusya, Japonya'dan balık ve deniz ürünleri ithalatını geçici olarak yasakladığını duyurdu. Karar, Japon balık ve deniz ürünlerinin güvenliğini doğrulayan bilgiler sunulana kadar yürürlükte kalacak.

Rusya, Japonya'dan deniz ürünleri ithalatını geçici olarak yasakladı.

MOSKOVA, 17 Ekim (Xinhua) -- Rusya Federasyonu Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Denetimi Federal Servisi (Rosselkhoznadzor), Japonya'dan balık ve deniz ürünleri ithal edilmesine yönelik geçici kısıtlama tedbirleri aldıklarını duyurdu.

Servisten Pazartesi günü yapılan açıklamada, Rusya'nın 16 Ekim itibarıyla Japonya'dan balık ve deniz ürünleri ithalatını geçici olarak yasakladığı belirtildi.

Kararın bir "ihtiyati tedbir" olarak alındığının belirtildiği açıklamada, Moskova'ya Japon balık ve deniz ürünlerinin güvenliğini doğrulayan kapsamlı bilgiler sunulana kadar kararın yürürlükte kalacağı vurgulandı.

Fukuşima'da meydana gelen nükleer kaza, dünyada şimdiye kadar yaşanan en ciddi nükleer felaket olarak tarihe geçti. Mart 2011'de şiddetli bir deprem ve onu takip eden tsunamiyle sarsılan Fukuşima nükleer santralinin çekirdeğinde erimeler meydana gelmiş ve 60'tan fazla radyoaktif element içerdiği bilinen büyük miktarda nükleer kirli su ortaya çıkmıştı.

Santrali işleten Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi'nin (TEPCO) verdiği bilgilere göre santralde 1,3 milyon tondan fazla nükleer kirli atık su birikti. Tüm atık suyun boşaltılması planı ise 30 yıldan fazla sürecek.

Yerel balıkçılar, komşu ülkeler ve küresel çevre uzmanlarının karşı çıkmasına rağmen Japonya, nükleer kirli suyun boşaltılmasının ilk aşamasını 24 Ağustos'ta, ikinci aşamasını ise 5 Ekim'de başlatmıştı. Buna karşılık, Asya Pasifik ülkelerinde protestolar ve büyük gösteriler düzenlenmiş ve tepkiler dile getirilmişti.