Rusya: İran'la Reşt-Astara demir yolu hattı için anlaşma 1 Nisan'da yapılacak

Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, Kuzey-Güney Uluslararası Ulaştırma Koridoru kapsamındaki Reşt-Astara demir yolu hattı projesinin başlaması için nihai anlaşmanın 1 Nisan'da yapılacağını açıkladı.

Tsivilev, temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği İran'ın başkenti Tahran'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İran ile güneş enerjisi başta olmak üzere enerji alanında işbirliğine dair yoğun gündemleri bulunduğunu aktaran Tsivilev, " İran'da güneş ve rüzgar enerjisi santrallerinin inşası projelerine Rus şirketlerinin katılımını görüşüyoruz." dedi.

İran'da toplam kurulu gücü en az 100 megavatlık anahtar teslim güneş enerjisi santrallerinin inşasını ele aldıklarını anlatan Tsivilev, "Rus yatırımlarının, uzun vadeli sözleşmeler temelinde, ortak rüzgar enerjisi santrali projelerinin uygulanmasına katılımı hakkında da konuşuyoruz." ifadesini kullandı.

Kuzey-Güney Uluslararası Ulaştırma Koridoru'nun enerjinin yanı sıra lojistik alanda da öneme sahip olduğunu vurgulayan Tsivilev, "Taraflar, projenin başlatılmasını engelleyen tüm tartışmalı konuları çözmeyi başardılar. Bugün, 1 Nisan'da bu projenin başlatılmasına ilişkin nihai bir anlaşma yapılmasında anlaştık." dedi.

Reşt-Astara demiryolu hattı, Hindistan'dan başlayarak İran üzerinden Rusya'ya ve oradan Avrupa'ya uzanan 7 bin 200 kilometrelik deniz ve karasal ağlardan oluşan Kuzey-Güney Uluslararası Ulaştırma Koridoru'nun önemli parçası olarak görülüyor.

Tsivilev, İran'a önemli hacimlerde tahıl sevkiyatı yapılması için görüşmeler yaptıklarını da sözlerine ekledi.