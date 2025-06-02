Rusya İmalat Sanayi PMI Mayıs'ta 50,2'ye Yükseldi

Rusya İmalat Sanayi PMI Mayıs'ta 50,2'ye Yükseldi
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Rusya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayıs ayında aylık 0,9 puan artarak 50,2 puana ulaştı. Bu artış, şirket siparişlerindeki artış ve yüksek tüketici talebinden destekleniyor.

Rusya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta aylık 0,9 puan artarak 50,2 puana çıktı.

S&P Global, Rusya'nın mayıs ayına ilişkin imalat PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI mayısta bir önceki aya kıyasla 0,9 puan artarak 50,2'ye ulaştı. Artış, uzun süreli bir düşüş sürecinin ardından geldi. Şirket siparişleri artarak imalat sektörünü desteklerken, 0,9 puanlık artış bu yılın en yükseği olarak kayıtlara geçti. Yeni satışlardaki siparişler yüksek tüketici talebi tarafından desteklendi.

Rusya'da, Ukrayna savaşının ardından özellikle savunma sanayisindeki üretimde önemli artış kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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