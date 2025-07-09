Rusya ile Kuzey Kore Arasında Doğrudan Uçuşlar Başlayacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, Nordwind şirketine Moskova ile Pyongyang arasında haftada iki kez doğrudan uçuş yapma izni verdi.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Kuzey Kore ile doğrudan uçuşları başlatacak Nordwind şirketine gerekli iznin verildiğini bildirdi.

Rosaviatsiya'dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile Kuzey Kore arasında başlaması planlanan doğrudan uçuşlara ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Nordwind şirketine Moskova ile Pyongyang arasında doğrudan uçuşlara başlaması konusunda izin verilirken, şirket haftada en fazla iki uçuş gerçekleştirebilecek.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kuzey Kore ile ulaşım alanında işbirliğini genişletmek için çalışmalar yaptıklarını söylemişti.

Moskova ile Pyongyang arasında Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan doğrudan tren seferleri 17 Haziran'da tekrar başlamıştı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
Yavaş: Amaç CHP'li belediye başkanlarının önünü kesmekse bugün görevi bırakmaya razıyım

Mansur Yavaş'tan net mesaj: Bugün görevi bırakmaya razıyım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı! Videolu mesaj yayınladı

Öcalan'dan tarihi çağrı! Videolu mesaj yayınladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.