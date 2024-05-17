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Rusya, İİT üye ülkeleriyle ticaret hacmini artırdı

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Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, Rusya'nın İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleriyle ticaret hacminin geçen yıl yüzde 30 arttığını açıkladı. Ayrıca, KazanForum'da 120 anlaşma imzalandı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, Rusya Federasyonu'nun İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye ülkeleriyle ticaret hacminin geçen yıl önceki yıla göre yüzde 30 arttığını bildirdi.

Husnullin, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2024'te basın toplantısı gerçekleştirdi.

Rusya'nın İİT üye ülkeleriyle ticaret hacminin geçen yıl, önceki yıla göre yüzde 30 arttığına dikkati çeken Husnullin, ülkeler arasındaki turist trafiğinin ve Rus ürünlerinin ihracat ve ithalat hacminin de arttığını belirtti.

Husnullin, forumda ülkelerin birbirleriyle olan iletişiminin geliştiğine dikkati çekerek, etkinlikte sergi, şefler turnuvası ve iyi bir kültürel program olduğuna değindi.

Basra Körfezi ve Arap dünyası ülkelerinin tamamının bu sene forumda yer aldığını ifade eden Husnullin, etkinlikte Uluslararası Kuzey-Güney Ulaşım Koridorunun detaylarının da tartışıldığını bildirdi.

Forumda 120 anlaşma imzalandı

Öte yandan, KazanForum'dan yapılan açıklamaya göre, bu sene 15'incisi düzenlenen forumda 20 binden fazla katılımcı ve 80'den fazla ülke temsilcisi yer aldı. Kültürel etkinliklerin 19 Mayıs'a kadar süreceği forumda şu ana kadar 120 anlaşma imzalandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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