Rusya'nın Hindistan'a Su-57 sevkiyatında "ileri seviye teknik görüşmelere" geçildiği bildirildi

Rusya'nın Birleşik Uçak Şirketinin (UAC) Genel Müdürü Vadim Badeha, Hindistan'a 5. nesil savaş uçağı Su-57 tedariki için "ileri seviye teknik görüşmelere" geçildiğini söyledi.

Badeha, Hindistan'ın Hyderabad şehrinde Rus basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hindistan ile çeşitli savaş uçaklarının tedariki ve ortak üretimi konusunu müzakere ettiklerini anlatan Badeha, "Su-57 tedariki için ileri seviye teknik görüşmelere geçtik. Buna uçağın Hindistan'da üretimi de dahil." dedi.

Badeha, Su-57'nin yanı sıra Su-30'ların üretimi konusunda da görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

Rusya Hava Kuvvetleri için 5. nesil savaş uçağı olarak geliştirilen Su-57, uçuş menzili, hız ve manevra kabiliyeti ön plana çıkıyor.

Su-57'nin takviyesiz süpersonik uçuş, kısa mesafeli kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri, kapalı bölmelerde silah sistemleri, süper manevra kabiliyeti gibi özellikleri bulunuyor.

Rusya'nın geçen yıl adı açıklanmayan bir ülkeye ilk defa Su-57 ihraç ettiği bildirilmişti.