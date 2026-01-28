Haberler

Rusya'nın Hindistan'a Su-57 sevkiyatında "ileri seviye teknik görüşmelere" geçildiği bildirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın Birleşik Uçak Şirketi Genel Müdürü Vadim Badeha, Hindistan ile 5. nesil Su-57 savaş uçağının tedariki ve üretimi üzerine ileri seviye teknik görüşmelere geçtiklerini duyurdu.

Rusya'nın Birleşik Uçak Şirketinin (UAC) Genel Müdürü Vadim Badeha, Hindistan'a 5. nesil savaş uçağı Su-57 tedariki için "ileri seviye teknik görüşmelere" geçildiğini söyledi.

Badeha, Hindistan'ın Hyderabad şehrinde Rus basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hindistan ile çeşitli savaş uçaklarının tedariki ve ortak üretimi konusunu müzakere ettiklerini anlatan Badeha, "Su-57 tedariki için ileri seviye teknik görüşmelere geçtik. Buna uçağın Hindistan'da üretimi de dahil." dedi.

Badeha, Su-57'nin yanı sıra Su-30'ların üretimi konusunda da görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

Rusya Hava Kuvvetleri için 5. nesil savaş uçağı olarak geliştirilen Su-57, uçuş menzili, hız ve manevra kabiliyeti ön plana çıkıyor.

Su-57'nin takviyesiz süpersonik uçuş, kısa mesafeli kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri, kapalı bölmelerde silah sistemleri, süper manevra kabiliyeti gibi özellikleri bulunuyor.

Rusya'nın geçen yıl adı açıklanmayan bir ülkeye ilk defa Su-57 ihraç ettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba

Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba
Sinem'i katleden caniden acılı aileyi çıldırtan mektup: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım

Sinem'i katleden caniden acılı aileyi çıldırtan mektup
3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler

3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler
Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba

Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu

Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum, ana dilim...

O hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum, ana dilim...