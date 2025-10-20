Haberler

Rusya, Hindistan'a Petrol Sevkiyatını Sürdürüyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Hindistan'a Rus petrolü sevkiyatının devam ettiğini açıkladı. ABD'nin, Hindistan'ı Rus petrol alımını durdurması için baskı yaptığı belirtiliyor.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Hindistan'a Rus petrolü sevkiyatının devam ettiğini söyledi.

Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, Rus petrolünün Hindistan'a sevkiyatının devam edip etmediğine yönelik soruyu yanıtlayan Rudenko, "Tüm sevkiyat devam ediyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Rus ham petrol alımını durduracağı konusunda güvence verdiğini öne sürmüştü.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı ise enerji tedariki konusunda ABD ile görüşmeleri sürdürdüklerini ancak enerji politikalarının, Hint tüketicilerin çıkarları doğrultusunda şekillendiğini bildirmişti.

ABD, Ukrayna savaşının ardından Rusya'dan en çok petrol ithal eden ülkeler arasına giren Hindistan'a, söz konusu ticareti gerekçe göstererek yüzde 50 gümrük tarifesi uygulamaya başlamıştı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
